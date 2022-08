A Urzulei torna il campionato sardo di morra: si vincono due caproni e prodotti locali

Torna il campionato sardo di morra: il sipario a Uzulei, Comune dell’Ogliastra, si solleva sabato 27 agosto alle 18 per la ventitreesima edizione del torneo. I finalisti staccheranno il biglietto per partecipare a Murramundo, gara internazionale dei giocatori di morra del Mediterraneo in programma l’anno prossimo.

Nell’anfiteatro di piazza Funtana Bècia e di fronte al grande murale rappresentativo del gioco, sabato 27 agosto sono attesi i migliori giocatori e giocatrici di murra della Sardegna. Il torneo, che dal 1998 fa parte della tradizione di Urzulei ed è tra gli appuntamenti irrinunciabili per gli appassionati del gioco, quest’anno sarà organizzato dall’associazione culturale ‘Po Su Jocu De Sa Murra’ in collaborazione con la Pro loco del paese e il comitato Fedales 72 Orthullè.

Si gioca a coppie, le prime quattro classificate conquisteranno l’accesso al torneo Murramundo: si tratta della competizione internazionale, oggi itinerante, nata a Urzulei nel 2003. Proprio nel 2023, per il ventennale, l’evento tornerà in Sardegna dopo sette anni e si prevede la partecipazione di circa 20 delegazioni.

Sa murra è la versione sarda della morra, le cui origini affondano le radici già nell’antico Egitto. Per sottolineare il carattere ludico della manifestazione, a Urzulei la scelta degli organizzatori è sempre stata quella di non inserire premi in denaro: i primi in classifica verranno premiati con i prodotti del ricco artigianato locale e con due caproni.

Le abilità per giocare a morra sono soprattutto la velocità di calcolo e la capacità di leggere e influenzare le mosse dell’avversario. Le regole prevedono che si giochi in due alla volta. I giocatori mostrano contemporaneamente la propria mano scegliendo di far vedere un certo numero di dita. Allo stesso tempo dichiarano un numero da due a dieci (morra) nel tentativo di indovinare la somma delle dita che vengono mostrate in totale, comprese dunque quelle dello sfidante. Chi indovina la somma guadagna un punto. L’incontro si svolge secondo il criterio partita, rivincita e eventuale ‘bella’.

Non mancheranno altre novità che a breve verranno comunicate dal ‘Sòciu po su jocu de sa murra’ e dalla Pro Loco, due associazioni che per questa occasione lavoreranno a stretto contatto.