Tutti col naso all’insù ad ammirare la grande luna installata nella corte di Sa Manifattura a Cagliari e inaugurata al pubblico venerdì. Il progetto fa parte di Sa Manifest, l’evento di inaugurazione del nuovo corso della struttura, destinata a diventare crocevia tra arte, cultura, innovazione e scienza. La luna dell’inglese Luke Jerram – che potete ammirare nelle foto di Dietrich Steinmetz – è stata realizzata per il cinquantesimo anniversario dell’allunaggio e ha già fatto il giro del mondo.

Un’installazione fortemente suggestiva, luminosa, dallo straordinario impatto visivo, con un diametro di 7 metri e una scala di circa 1:500.000, dove ogni centimetro della sfera corrisponde a cinque chilometri di superficie. Un’opera che, grazie all’utilizzo di immagini reali in alta risoluzione realizzate direttamente dai laboratori della Nasa, riproduce fedelmente la crosta lunare, con crateri, colate laviche e catene montuose.

“Museum of the moon”, questo il nome dato da Jerram alla sua opera d’arte creata in collaborazione con l’Agenzia Spaziale del Regno Unito, l’Università di Bristol e la Association for Science and Discovery Centres, è accompagnata da una suggestiva partitura sonora scritta dal sound designer Dan Jones, vincitore dei premi British Academy Awards e Ivor Novello.

Una luna che ha fatto vibrare migliaia di persone in numerose capitali del mondo (da Barcellona a Sidney, Hong Kong), che ha orbitato sopra i cieli dei festival culturali internazionali più prestigiosi, e che ora risplende sull’Isola: si potrà ammirare fino al 28 settembre. Tutte le info su samaniffatura.it.