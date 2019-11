Si rinnova l’atteso appuntamento autunnale con Giocomix, il più grande festival del gioco e del fumetto della Sardegna. Ospitato come di consueto al Centro congressi dell’Hotel Setar (a Quartu), sarà aperto al pubblico fino a domenica dalle 10 alle 20.

Previste venti ore di divertimento fuori dagli schemi, tra gare di cosplay e contest di kpop dance, tornei di videogiochi e postazioni di gioco libero, decine e decine di tavoli per il gioco (da tavolo, di ruolo, di miniature, coi mattoncini Lego ed altro ancora) adatto a tutte le età, ospiti del fumetto, workshop, oltre 50 espositori. “Dopo il grande successo di maggio – fanno sapere gli organizzatori -, questo novembre si rinnova l’appuntamento per tutti gli appassionati di Harry Potter con un nuovo raduno all’interno del Padiglione Comics&Games. Per tutti i cosplayer e gli appassionati del Marvel Universe abbiamo organizzato un’adunata capitanata nientemeno che da Iron Man (impersonato da Alexander de Pisa). L’appuntamento è domenica alle 16 sul palco del Giocomix per aprire la gara cosplay. Seguirà la parata degli eroi fino al martello di Thor nelle aree esterne”.

Due i workshop di disegno tenuti dall’Accademia d’Arte di Cagliari: “Il pastello morbido” (Luca Tedde) e “L’anatomia dei fumetti” (Stefano Obino), per chi ha un talento che vuole imparare a esprimere con la giusta tecnica; e due i workshop dedicati all’industria videoludica tenuti dalla Game Maker Academy.

Tanti gli incontri con tutti gli autori presenti al festival. L’illustratrice Marga Blackbanshee Biazzi, lo sceneggiatore Emiliano Longobardi, che dal 2009 al 2019 ha scritto e curato il webcomic Rusty Dogs, tratteggiato da 50 fra i migliori disegnatori italiani. Luigi “Bigio” Cecchi, autore tra le altre cose dei due conosciuti web comics Drizzit e The Author. Gli artisti, videomaker e content creator Francesca Presentini, in arte Fraffrog – che nel 2018 ha pubblicato con Shockdom “Draw my childhood” -, e Riccardo Accattatis, in arte Richard Htt. Ancora i fumettisti Lorenzo Palloni, Daniel Cuello, Francesco Frongia, Walter Venturi.