Un conduttore catalano per un programma sulle lingue in via d’estinzione nell’Isola. Così Adrià Martín ha girato la Sardegna in van nell’estate 2019, accompagnato da un cameraman, alla ricerca degli idiomi da tutelare. Adrià Martín è professore all’Università Autònoma di Barcellona e collaboratore in quella di Cagliari, e da oggi è cominciata la sua esperienza da conduttore in una trasmissione che andrà in onda sulla Rai: ‘Adrià – Beni cun me’.

Nell’estate del 2019, Adrià Martín ha girato l’isola in furgone, alla ricerca di persone ed eventi legati alle lingue autoctone: algherese (catalano di Alghero), gallurese, ligure tabarchino, sardo e turritano (sassarese). Tra gli ospiti del programma, il musicista algherese Claudio Gabriel Sanna e il rapper cagliaritano Dr. Drer, con cui Adrià Martín condividerà palco in spiaggia. Il programma è concepito come uno scambio multilingue con l’obiettivo di contribuire alla visibilità delle lingue sarde, tutte considerate a rischio di estinzione dall’Unesco.

All’Università Adrià Martín si occupa di tecnologie per la traduzione, e ha contribuito alla nascita del primo traduttore automatico per la lingua sarda. È anche fondatore e promotore di Sardware, associazione che lavora per la presenza della lingua sarda nella tecnologia. Come musicista, ha appena pubblicato – con il nome artistico di Adrià Mor – il suo primo album solista, Lo somrís de la magrana, formato dalle canzoni che lui stesso ha composto come colonna sonora della trasmissione.

GUARDA IL TRAILER

https://www.facebook.com/webtvdesaslimbasdesardigna/videos/231723468463924