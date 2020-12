Il sogno di William Pitzalis ora è realtà. L’Accademia del buon gusto apre le sue porte, domani giovedì 17 dicembre, al Lazzaretto di Cagliari. Lo chef del Cagliari, 45 anni, dopo aver partecipato alla trasmissione tv ‘Cuochi d’Italia’, arrivando secondo, aveva annunciato di voler fondare una scuola di cucina per i giovani del quartiere in cui vive, Sant’Elia. E domani, dalle 10.30 alle 14.30, i primi quattro giovani in presenza – e gli altri collegati in video – seguiranno una lezione di prova guidata da Pitzalis con gli chef Tony Porseo, dell’Unione regionale Cuochi Sardegna, e Michele Cuscusa. “Io preparerò la pasta della nostra tradizione (fregula, culurgiones, talluzzas, malloreddus) – spiega lo chef del Cagliari – Tony Porseo cucinerà i risotti con i formaggi e Michele Cuscusa insegnerà l’impasto della pizza”.

Un’iniziativa fortemente voluta per dare una mano ai giovani del quartiere e garantire loro un futuro migliore che non si è fermata neanche davanti all’a pandemia, grazie al lavoro di Fondazione Giulini, cooperativa La Carovana, Dse (Dipartimento solidarietà emergenza), Fondazione per il Sud, cooperativa Sant’Elia 2006 e Unione Cuochi Sardegna. “Purtroppo l’emergenza sanitaria ci costringe a mantenere le distanze ed evitare eventi con un elevato numero di persone – conclude Pitzalis – ma noi andiamo avanti lo stesso e chi volesse prenotarsi per i prossimi appuntamenti può farlo recandosi al Lazzaretto oppure contattandomi via social (#accademiadelbuongusto). Dal 2021 poi contiamo di iniziare con i veri e propri corsi”.