Volontariato in Sardegna, battaglia su accreditamento. Il Tar: “Ricorso infondato”

“Dopo il Tar del Lazio, anche la Seconda Sezione del Tribunale amministrativo regionale ha rigettato il ricorso di Sardegna Solidale Odv” per la gestione del volontariato isolano. Lo fa il Centro Servizi Sardegna, la nuova organizzazione contro la quale è stata promossa l’opposizione al Tar e che nei mesi scorsi ha ottenuto l’accreditamento da parte dell’Onc, l’Organismo nazionale di controllo che sovrintende in Italia il Terzo Settore. “Nella sentenza depositata questa mattina (ieri, ndr), i giudici amministrativi hanno decretato l’infondatezza del ricorso”.

“Sardegna Solidale – proseguono dal Centro Servizi – chiedeva innanzitutto di annullare il provvedimento con quale l’Onc” ha dichiarato inammissibile la candidatura del precedente titolare del Csv isolano. “L’Odv aveva presentato ricorso il 30 luglio 2021 e contestato pure la gestione provvisoria stabilita dall’Onc in favore del Centro Servizi Sardegna”.

Nella sentenza del Tar Sardegna, a pagina 30, si legge testualmente: “La tesi della ricorrente non può essere condivisa, in ragione del fatto che non vi è prova del nesso di causalità tra le condotte allegate e il danno asseritamente patito, (cioè) la mancata attribuzione della gestione ‘ponte’ in favore della ricorrente. In tal senso infatti, non vi è – né vi potrebbe essere – alcuna prova del fatto che in caso di mancato accreditamento di CSS alla ricorrente sarebbe stata attribuita una nuova ed ulteriore gestione ‘ponte’ del servizio, nelle more dello svolgimento della nuova procedura. Infatti, la ricorrente, come già sopra visto, non era, in primo luogo, gestore del servizio uscente sic et simpliciter, bensì era stata autorizzata alla gestione provvisoria in una situazione fattuale del tutto peculiare”.

Dice Lucia Coi, presidente del Centro Servizi Sardegna. “Si chiude un’altra triste pagina di questa vicenda. Il nostro augurio è che, messi da parte i ricorsi e le procedure giudiziali, si possa finalmente dedicare tutta la dovuta attenzione alle associazioni di promozione sociale, alle organizzazioni di volontariato e a tutti gli enti del Terzo settore che desiderano avvalersi dei servizi del Csv Sardegna. Ce lo chiede il mondo del volontariato isolano, stanco di queste diatribe. Ora non resta che attendere il pronunciamento dell’Onc in merito alla valutazione dei progetti presentati in occasione dell’ultimo bando di gara per l’accreditamento definitivo del Csv nell’ambito territoriale della Sardegna”.