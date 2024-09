Voli in ritardo a Cagliari, il cantante Luca Barbarossa: “Cambiate indicazione con ‘si parte in mattinata se va bene'”

Il cantautore romano Luca Barbarossa si unisce al lungo elenco di proteste per i ritardi delle compagnie aeree nei voli da e per la Sardegna. Questa mattina, dopo il concerto di ieri a Villacidro, ha pubblicato un post dall’aeroporto di Cagliari. “Volo come sempre in ritardo – scrive – Credo che le compagnie aeree ormai dovrebbero cambiare le indicazioni orarie annunciando: “si parte in mattinata se tutto va bene” o “nel pomeriggio/sera ma meglio non prendere impegni per oggi”. Chi ha coincidenze poi non ne parliamo. Ci vediamo domani a Todi aerei permettendo.”

Questa estate le proteste hanno raggiunto livelli forse mai visti e ai ritardi si sono aggiunte a volte anche cancellazioni di voli, con tutto quello che questo comparta per i disagi ai passeggeri. Che sia una vacanza, motivi di lavoro o, peggio ancora, di salute, non è sicuramente accettabile che i ritardi delle compagnie siano sempre più la regola della normalità. È vero che quando si tratta di artisti, o comunque persone famose, le proteste vengono amplificate dal numero di follower, ma non bisogna dimenticare che quasi ogni giorno vengono segnalate situazioni di questo tipo.

MaS