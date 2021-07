Blitz in Sardegna per il capo della Protezione civile nazionale, Fabrizio Curcio, giunto in mattinata per verificare la situazione dopo gli incendi che hanno flagellato il territorio dell’Oristanese. Curcio si è concentrato soprattutto sull’incolumità delle persone: “Il fatto che nessuno si sia fatto male è già un successo che dobbiamo sottolineare, che viene dato per scontato ma purtroppo nella realtà della vita quotidiana non sempre è così”. Curcio ha incontrato nella sala operativa della Protezione civile a Cagliari il presidente della Regione Sardegna Christian Solinas e il capo della Protezione regionale Antonio Pasquale Belloi. Intanto, davanti al Consiglio regionale, l’assessore regionale all’Ambiente, Gianni Lampis, ha annunciato che ” la flotta dei Canadair rinforzata rimarrà in Sardegna anche per le bonifiche che non possono essere a carico solo delle squadre di terra visto la vastità del territorio”.