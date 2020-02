Si sono fronteggiati con in mano due coltelli, poi è scattata una violenta lite. Un agricoltore di 52 anni e un impiegato di 54 anni sono stati denunciati dai carabinieri per tentate lesioni e porto abusivo di coltello. L’episodio è avvenuto all’interno di un locale a Villanovafranca. Al 112 sono arrivate le telefonate dei clienti del locale che segnalavano una violenta lite tra due uomini.

“Si stanno ferendo con dei coltelli”, hanno detto al telefono. Alcuni clienti hanno anche cercato di bloccarli, ma sono stati a loro volta raggiunti da pugni e schiaffi. Sul posto sono subito arrivati i militari della locale Stazione. I due uomini sono stati disarmati. Dai successivi accertamenti è emerso che all’origine della lite rancori legati agli atti persecutori commessi dal più giovane dei due nei confronti della ex moglie dell’altro, per i quali l’Arma ha già presentato una relazione in Procura. I due uomini sono stati entrambi denunciati. Al 52enne è stata anche sequestrata una mazza da baseball che nascondeva nell’auto, mentre al 54enne è stata ritirata cautelativamente una pistola legalmente detenuta in casa.