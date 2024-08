Violazione delle norme igieniche e sanitarie, sequestrata cucina di un chiosco a Quartu

Massiccia operazione di controllo dei carabinieri del Comando provinciale di Cagliari, della Stazione Temporanea di Flumini di Quartu, coadiuvati dai colleghi del Norm della Compagnia di Quartu Sant’Elena e dei militari del Nas, mirata a far rispettare le norme igienico-sanitarie nei locali ma anche a frenare la mala movida.

Sotto i riflettori sono finiti anche locali e automobilisti. Tra i locali ispezionati c’è anche un chiosco a Quartu. Il titolare è stato sanzionato per difformità igienico-sanitarie legate alla gestione degli alimenti. La cucina è stata sequestrata ed è stata bloccata l’attività di preparazione di alimenti, in attesa che il titolare, un 54enne di Cagliari, presenti ulteriori documenti.

Nel corso dei controlli a un 29enne di Cagliari è stata ritirata la patente per guida in stato di ebbrezza, un 41enne senegalese è stato invece denunciato perché trovato in possesso di una mazza da baseball in ferro. Infine dieci giovani sono stati segnalati alla Prefettura quali consumatori di droga perché trovati in possesso di marijuana, cocaina e hascisc.