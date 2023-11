VIDEO. Traffico di cocaina, hascisc e marijuana: arrestate quaranta persone

Gestivano il traffico di droga in Sardegna, ma anche in Liguria, Emilia Romagna, Marche e Abruzzo con ramificazioni in diverse nazioni e in particolare in Albania e Spagna dalle quali importavano in Italia rispettivamente cocaina e hascisc.

Un’organizzazione criminale è stata smantellata questa mattina dai carabinieri della Compagnia di Quartu Sant’Elena e del Comando provinciale di Cagliari che hanno portato a termine l’operazione denominata Family and friends. Quaranta le ordinanze di custodia cautelare eseguite: 22 in carcere e 18 ai domiciliari.

Le accuse contestate sono associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di droga.

Al vertice del gruppo criminale, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, c’era un uomo di Quartu Sant’Elena che gestiva i rapporti con la Spagna per l’importazione di hascisc e con l’Albania per la cocaina. Lo stesso soggetto, secondo gli investigatori, coordinava altri due gruppi criminali uno che operava a Quartu e si occupava dello spaccio nel Cagliaritano e uno a Sassari.

Fiumi di droga che venivano smerciati soprattutto a Cagliari, in particolare nel quartiere San Michele, a Quartu, e a Sassari. Lo dimostrano gli ingenti quantitativo di droga sequestrati nel corso delle indagini.

Questa mattina all’alba i militari dell’Arma hanno fatto scattare perquisizioni e arresti nelle province di Cagliari, Sassari, Nuoro, Genova, Forlì Cesena, Ravenna, Firenze, Pescara e Teramo. Il blitz non si è ancora concluso.