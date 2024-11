VIDEO. Giornata contro la violenza sulle donne, stalking in aumento dell’8%. I carabinieri: “La gelosia non è amore, denunciate”

di Aurora Vinci

Venti arresti in flagranza, 112 ordinanze di custodia cautelare e un 8% di casi di stalking. Sono questi i dati forniti stamani da Stefano Iasson, generale di Brigata del Comando Legione Carabinieri Sardegna, nel corso della conferenza stampa in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Presente anche la direttrice regionale della sede Rai Sardegna, Carmen Botti.

Gli approfondimenti sul tema sono stati arricchiti dalla proiezione in anteprima del cortometraggio ‘In Ascolto‘, realizzato per sensibilizzare e richiamare l’attenzione sulla necessità di denunciare ogni comportamento violento.

GUARDA IL CORTO

Nel corso della conferenza è stato tracciato un bilancio dell’attività svolta dai carabinieri in Sardegna. “Complessivamente dal gennaio 2024 sono stati contestati 363 reati – ha spiegato il comandante della Legione -, tra cui i più ricorrenti sono maltrattamenti contro familiari, atti persecutori, minacce e lesioni personali. Nei casi più gravi, sono state denunciate 250 persone e applicate 112 misure cautelari, di cui 17 arresti in flagranza”. Solo in provincia di Cagliari sono state registrate oltre 670 contestazioni di reato, eseguite più di 60 misure cautelari e 40 arrestate.

“C’è una grande sinergia tra tutte le forze dell’ordine – ha evidenziato Iasson – esiste un piano scudo un sistema che mette in condivisione e coordina tutte le attività che vengono fatte sullo stalkeraggio, sui maltrattamenti, su tutto quello che riguarda la violenza di genere”. Un ulteriore sostegno arriva anche dalla presenza di due ufficiali psicologi che, attraverso il loro operato, forniscono chiavi di lettura aggiuntive per la gestione dei singoli eventi.

GUARDA L’INTERVISTA AL GENERALE IASSON

“La prevenzione passa attraverso la formazione dei nostri carabinieri – dichiara Valentina Maddiona, comandante del Nucleo di Psicologia del Comando Legione Carabinieri – per far sì che le nostre stazioni diventino non solo presidio di ascolto, ma di accoglienza per tutte le vittime”.

Poi l’appello: “Ricordatevi che la violenza non è amore – ha spiegato – ricordatevi che il potere e il controllo sulla nostra persona non sono forme di amore, la gelosia non è amore: se avete il dubbio di essere vittime di violenza di genere cercateci. Noi siamo pronti ad accogliervi e supportarvi. Non siete sole”.

Oltre al supporto e alle numerose iniziative, l’Arma mette a disposizione il ‘Violenzametro’, un test di autovalutazione utile nel rilevare il livello di violenza subito all’interno di un rapporto di coppia.

Tante le iniziative organizzate dai carabinieri in tutta la Sardegna per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla violenza di genere: il 26 novembre i militari della Stazione di San Giovanni Suergiu, saranno ospiti del Comune per discutere delle misure di contrasto alla violenza. Il 29 novembre nell’aula Consiliare di Selargius, il comandante della Legione Sardegna parteciperà all’evento legato sempre alla violenza di genere organizzato in collaborazione con l’Associazione Soroptimist di Cagliari. Parteciperanno anche i militari della Compagnia Quartu Sant’Elena. Infine il 30 novembre nella parrocchia Sacro Cuore di Gesù a Carbonia, è previsto alla 16, un incontro.