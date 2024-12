VIDEO. A rilento gli acquisti natalizi in bottega ma a Cagliari già oggi si aspetta il boom

di Manuela Vacca

Ormai mancano pochi giorni a Natale e si entra nel vivo della corsa ai regali. Per l’Ufficio studi di Confcommercio Sud Sardegna quest’anno la spesa per i doni ammonterà a 207 euro, in linea con i dati nazionali. L’acquisto di prodotti enogastronomici appare un trend ormai consolidato e, secondo l’indagine, il 73,4 per cento prevede di spendere per cibi e bevande. A Cagliari gli acquisti vanno a rilento in bottega. Probabilmente saranno concentrati in questi giorni.

Secondo Laura Cabiddu dell’Orto di papà di via Sonnino la cestineria è poca: “I nostri clienti fanno soprattutto una pianificazione di acquisti per pranzi e cene dei giorni festivi. Più che altro ordinano i piatti di gastronomia che prepariamo tutti i giorni e che faremo per le feste – racconta a Sardinia Post -. Ma c’è anche chi pianifica e chiede di avere un salume specifico o un certo tipo pane come il moddizzosu. Poi cose sfiziose come antipasto, più che primi piatti o secondi, come la nostra caponata e l’insalata russa che è sempre molto richiesta”.

Per Alessandro Pisu, titolare de La bottega del gusto da Rita di via Pergolesi, lamenta che si vende un po’ meno ma vanno sempre alla grande i prodotti tipici, le birre e paste artigianali o il pane carasau, come testimonia in video.

“Gli acquisti stanno andando un po’ più lenti rispetto ai Natali passati, speriamo che vada meglio in questi ultimi giorni”, riferisce Daniele Tremonte, titolare de La bisaccia di via Tuveri. E aggiunge: “Stanno comprando eccellenze alimentari, soprattutto salumi e formaggi, ma molto meno rispetto agli altri anni”.

Sempre molto affollata la Salsamenteria dei fratelli Cherchi in via Sonnino. Qui si attende un assalto degli ultimi giorni, come auspica nel video Michele Cherchi, che registra una tendenza in lieve calo. I loro clienti amano i prodotti isolani per gli antipasti di salumi e formaggi ma anche quelli internazionali selezionati con grande attenzione. Non potranno mancare salmone, burro di Normandia e acciughe del mar Cantabrico.

Le previsioni sembrano essere azzeccate e stamattina le botteghe sono piene. Raggiunti al telefono dalla gastronomia Dolce e Salato di via Orioni, che hanno una proposta di panettoni isolani oltre ai piatti preparati appositamente per i menu delle feste, non si trattengono: sono nel pieno del lavoro. Intanto i cagliaritani stanno facendo scorte anche di dolci e paste fresche. “Oggi abbiamo la fila sino a a fuori”, dicono da La spiga e l’uovo di via Cocco Ortu.