L’Azienda per la Tutela della Salute, comunemente detta Asl unica, azzera il passivo di 250 milioni di euro e libera nuove risorse (27 milioni) da destinare alle assunzioni e agli investimenti. È il risultato dell’approvazione del progetto di bilancio d’esercizio 2018. Il disavanzo – spiega l’Ats – era stato rilevato dalle otto Asl nel 2016. “Il lavoro svolto negli ultimi due anni – afferma il direttore generale dell’Ats Sardegna, Fulvio Moirano – e il costante sostegno della Regione ci hanno consentito di raggiungere l’importante obiettivo. Un risultato considerevole che ha visto l’apprezzamento sia del tavolo di monitoraggio sia degli organi di controllo dei conti. Con l’approvazione del progetto di consuntivo 2018 siamo ora in grado di sbloccare 27 milioni di euro. Si tratta di un importante base economica necessaria per poter migliorare le attività sanitarie e consentire di affrontare le difficili sfide che si prospettano, in maniera più agevole”.

I tre punti chiave dell’azzeramento: gestione, controllo della spesa farmaceutica, miglioramento del sistema di programmazione degli approvvigionamenti, la centralizzazione delle gare e dei principali procedimenti. “Accanto a queste azioni – si legge in una nota -, l’Ats ha promosso ulteriori iniziative finalizzate alla standardizzazione degli orari lavorativi e delle fasce retributive, al superamento del precariato del personale che ha interessato oltre 2000 professionisti e alla creazione di un fondo unico dedicato ai dipendenti aziendali e alla riduzione delle differenze di valutazione e retribuzione”. Per il direttore amministrativo, Stefano Lorusso, il processo di risanamento del bilancio, un ruolo centrale è stato giocato dalla Regione . “Ha destinato all’Ats un finanziamento aggiuntivo di circa 130 milioni di euro – spiega – un sostegno che, sommato ai risultati ottenuti attraverso la nuova gestione aziendale, ha permesso al settore di iniziare un nuovo percorso”. Sulla scia del cambiamento gestionale e digitale, è stato inaugurato il nuovo software per il sistema di valutazione, un programma creato per iniziare a migliorare il livello di trasparenza e di uniformità in sede di valutazione dei dipendenti.