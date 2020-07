La preoccupazione è grande. La Rwm di Domusnovas ha deciso di attivare la cassa integrazione per tutti i lavoratori e di non rinnovare il contratto a 80 di loro: a questi si aggiungono i 110 già espulsi dal lavoro a ottobre e i vari lavoratori dell’indotto. Stamattina in Prefettura a Cagliari si è tenuto un incontro sulla vertenza.

“Senza una inversione di tendenza nei prossimi mesi saremo qui a discutere di scenari ancora peggiori – si legge in una nota firmata da Emanuele Madeddu, segretario generale Filctem Cgil Sardegna Sud Occidentale -. Pur tutti rispettando la volontà Parlamentare della risoluzione che ha portato alla sospensione delle licenze di esportazione verso i Paesi Arabi, è stato ribadito che le professionalità e le esperienze maturate in Rwm permettono all’azienda di dare un eccellente contributo al sistema di Difesa sia dello Stato, sia degli stessi paesi europei”.

Intanto per lunedì 27 luglio il sottosegretario alla Difesa, Giulio Calvisi, ha convocato, presso la sede della Prefettura di Cagliari, l’incontro richiesto dalle organizzazioni sindacali e dalla Rsu, mentre per martedì 28 luglio, in video conferenza, è già previsto l’incontro con gli assessori di Industria e Lavoro.