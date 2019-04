Le forti raffiche di vento che in alcuni momenti hanno raggiunto anche i cento chilometri orari stanno creando non pochi disagi sia a Cagliari, che nel Medio Campidano, nella zona di Oristano, a Sassari e nel Sulcis.

Sono decine gli interventi già ultimati dai vigili del fuoco per alberi e cornicioni pericolanti, molti quelli ancora in corso. Particolarmente colpite tutta l’area di Oristano e il Sulcis: alcuni rami sono caduti lungo le strade ed è stato necessario anche l’intervento degli operai Anas.

A Sassari in viale Sicilia il vento ha fatto crollare il tetto di una abitazione. Danneggiate alcune auto in sosta, sul posto stanno operando i vigili del fuoco e la polizia. Al momento non si registrano feriti. Nel pomeriggio è prevista una lieve attenuazione dell’intensità del vento.

[Foto degli interventi di ieri dei vigili del fuoco di Cagliari]