In occasione dei due concerti di Vasco Rossi alla Fiera di Cagliari – in programma il 18 e 19 giugno – la viabilità cittadina subirà delle modifiche provvisorie che interesseranno in particolare la zona circostante l’area dei live.

Ecco i dettagli delle strade chiuse al traffico; delle strade dove sarà vietata la sosta; i percorsi principali consigliati per i veicoli che arrivano in città dalle principali arterie extraurbane; i principali percorsi pedonali suggeriti per raggiungere la Fiera dalle diverse zone della città.

Ecco invece le aree di sosta gratuite e a pagamento e il dettaglio della zona riservata alla sosta per i bus nell’anello esterno dello stadio Sant’Elia.

Infine, ecco i percorsi pedonali, le aree di sosta riservate e i percorsi dei veicoli per i disabili.