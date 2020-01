“Ci sono almeno trenta lampioni distrutti”. Brutta sorpresa per il consigliere comunale Marcello Polastri impegnato in un’escursione a Sant’Elia assieme ad alcune associazioni. “Lungo la strada che rasenta il Lazzaretto di Cagliari, costata migliaia di euro ai contribuenti, anonimi vandali in preda alla noia hanno follemente pensato di prendersela con l’impianto luci a margine del sentiero ciclopedonale – spiega il presidente della commissione Patrimonio -. Una triste realtà perché una zona divenuta così bella e riqualificata andrà rimessa in sesto con ingenti spese per i cittadini cagliaritani”.

“Come se non bastasse, per devastare questo angolo di Cagliari sarebbero state usate bombe carta, oppure dei potenti petardi inseriti nell’impianto di illuminazione”, commenta la guida ambientale Massimiliano Deidda. Sul terreno è stato abbattuto anche un quadro elettrico, rendendo urgente il bisogno di un intervento per la messa in sicurezza del’area. Ripetute le incursioni dei vandali anche nell’altro tratto della passeggiata del lungomare, mentre vanno avanti i lavori per realizzare il ponticello vicino al padiglione Nervi, che permetterà di dare definitivamente vita alla pista ciclo-pedonale di Sant’Elia e collegarla con quella di Su Siccu.