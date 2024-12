Valeria Marini e Jovanotti e la loro storia d’amore iniziata in Sardegna

Complici alcune dichiarazioni del cantante in tv, è tornata in auge questa vecchia liaison nata a Porto Rotondo.

Sardegna galeotta per Valeria Marini e Jovanotti. A Belve l’artista è stato pungolato da Francesca Fagnani circa il suo legame con l’ex primadonna del Bagaglino. Quest’ultima ha più volte parlato di questa liason mentre Lorenzo Cherubini non ha mai né confermato né smentito.

“La Marini ha parlato di vostro flirt, cosa le costa ammetterlo”, ha chiesto la Fagnani con fare pungente. Jovanotti però è stato irremovibile: “Sono un uomo elegante e non si parla di queste cose qua in pubblico“. Poi ha bacchettato Valeria: “Non dovrebbe farlo neanche lei”.

Quando sono stati insieme Valera Marini e Jovanotti

Valeria Marini ha menzionato più volte il suo flirt con Jovanotti: prima nella sua autobiografia, poi in svariate interviste televisive. A quanto pare il loro primo incontro risale agli anni Ottanta. “Ai tempi era solo Lorenzo Cherubini, mi chiamava Lilla”, ha ricordato.

“Abbiamo avuto una storia prima di diventare famosi. Eravamo giovanissimi – ha spiegato Valeria – Ci siamo conosciuti agli inizi, non eravamo famosi. In Sardegna, a Porto Rotondo, lavoravamo per la stagione: lui faceva il deejay, io ballavo in discoteca e servivo ai tavoli. Era solare, pieno di gioia, come oggi”.

Il primo bacio è arrivato in riva al mare durante la notte più romantica dell’anno, la notte di San Lorenzo: “Mi ha insegnato a guardare le stelle e ad esprimere il desiderio. Lui bacia come canta, quindi bacia benissimo”.

In una successiva intervista ha aggiunto: “È stato un amore stellare, quindi eterno. Jovanotti mi piace tantissimo. L’ho visto nascere musicalmente e ho visto quanto amore ci metteva In quel club dove l’ho conosciuto, l’ho apprezzato e lo apprezzo ancora perché ha un’energia incredibile. Lui per me è unico. Ci piacevamo tantissimo, il nostro rapporto era puro”.