Venerdì 11 giugno, nell’hub di Nuoro, allestito nella palestra dell’Istituto Ciusa in via Kandinkji, sarà possibile vaccinarsi senza prenotazione con il Janssen, ovvero il siero anti-Covid della Johnson&Johnson. la chiamata è riservata alle persone che hanno dai 60 ai 79 anni. L’Ats fa sapere che “tutti possono presentarsi dalle 9 alle 13, muniti di tessera sanitaria”. Il Janssen, coem noto, viene inoculato in un’unica dose, non c’è quindi bisogno del richiamo.