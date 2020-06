Sulle strategie vaccinali antinfluenzale e anti-pneumococco per la stagione 2020-2021, per ora 9 Regioni hanno deliberato regolamenti ad hoc e avviato gare per la fornitura dei lotti di vaccini. Il Lazio ha già chiuso la gara ed è la prima. La Sardegna per ora è ferma, assieme a Friuli, Trento, Marche, Basilicata, Puglia, Sicilia, Umbria, Toscana, Abruzzo e Molise.

Questo quanto emerge dall’ultimo report dell’Alta scuola di economia e management dei servizi sanitari dell’ Università Cattolica in cui si sottolinea che “in vista dell’autunno e di eventuali criticità che si potranno presentare in caso di una nuova ondata di contagi da coronavirus, assumono estrema rilevanza le strategie vaccinali antinfluenzale e anti-pneumococcica che saranno messe in atto dalle regioni”. Lazio e Campania deliberano l’obbligo per chi ha più di 65 anni, il Lazio anche l’obbligatorietà per gli operatori sanitari e la Campania per bambini 6 mesi-6 anni.

Queste vaccinazioni, è spiegato nel report, sono state riconosciute di primaria importanza sia per ridurre il numero di pazienti con sintomatologia sovrapponibile a quelle dall’infezione da coronavirus, sia per ridurre il più possibile la circolazione di altri patogeni respiratori. “Da questo numero – spiega Americo Cicchetti coordinatore del gruppo di lavoro – abbiamo integrato i profili regionali, iniziando ad indagare come le varie regioni si stanno muovendo in vista della campagna vaccinale antinfluenzale 2020/2021″. E prosegue il rapporto: “Anche se non abbiamo ancora robuste evidenze scientifiche sulle possibili interazioni tra la circolazione del Covid-19 e dell’influenza stagionale, la raccomandazione di promuovere la vaccinazione antinfluenzale sembra avere un senso sotto il profilo di gestione del Servizio sanitario nazionale. La possibilità di ridurre la pressione sui Pronto soccorso con persone con sintomi che potrebbero essere scambiati per quello del Covid-19, certamente rappresenta un ‘valore’ per chi si troverà a gestire l’emergenza autunnale”.