La Sardegna continua a occupare l’ultimo posto nella graduatoria di somministrazioni vaccinali. Nel report del Governo, aggiornato a questa mattina, l’Isola ha utilizzato l’86,2 per cento dei vaccini consegnati. Tradotto in numeri significa che su 1.390.356 a disposizione, ne sono stati somministrati 1.198.514. La Sardegna si trova dietro la Calabria e la Valle d’Aosta. Al primo posto della graduatori per percentuale di somministrazioni rispetto alle dosi a disposizione ci sono Marche seguita da Lombardia e Puglia. In Sardegna è la fascia degli over 80 ad avere il numero più alto di persone che hanno già ricevuto la seconda dose con 94.525 somministrazioni a fronte di un totale di 124.768 dosi a disposizione, pari al 76,4 per cento.