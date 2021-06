In attesa di notizie ufficiali su eventuali tagli alle forniture di Pfizer che potrebbero mettere a rischio l’obiettivo di raggiungere l’immunità di gregge con l’80 per cento della popolazione vaccinata per metà agosto, prosegue in Sardegna la campagna vaccinale: nelle ultime 24 ore sono state 16.508 le somministrazioni (3.986 prime dosi e 12.522 richiami), leggermente sotto il trend degli scorsi giorni. L’Isola raggiunge così quota 1.295.012 inoculazioni ossia l’86,1 per cento del totale delle dosi consegnate, 1.504.077.

Nel frattempo procede a tappe forzate anche il percorso per effettuare le vaccinazioni con farmacisti vaccinatori nell’hub di Sassari. Grazie a una convenzione siglata tra Università di Sassari Federfarma e Ordine interprovinciale dei Farmacisti, in 200 potranno seguire un corso teorico on line e uno pratico al centro vaccinale anti Covid dell’Aou di Sassari.