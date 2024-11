Vaccini in farmacia, al via la sperimentazione in Sardegna per la campagna antinfluenzale

Parte in Sardegna la sperimentazione dei vaccini antinfluenzali somministrati in farmacia, con l’obiettivo di raggiungere 10.000 persone over 60 e fragili nelle zone interne dell’Isola. Il progetto pilota, siglato oggi con un accordo tra l’assessore alla Sanità, Armando Bartolazzi, e il presidente di Federfarma Sardegna, Pierluigi Annis, si concentrerà su quelle aree dove la copertura sanitaria è limitata e dove l’accesso alle strutture sanitarie è più difficile.

“Abbiamo stanziato 65.000 euro per la sperimentazione, che si focalizzerà su un target specifico di aventi diritto nelle aree più interne e rurali, spesso in via di spopolamento. Le farmacie sono una presenza stabile in questi territori e questo progetto vuole garantire a tutti l’accesso alla vaccinazione”, ha dichiarato l’assessore. I vaccini saranno gratuiti per le categorie individuate, coperti dal Sistema sanitario regionale.

La somministrazione sarà affidata a farmacisti appositamente formati. La campagna vaccinale coinvolgerà i cittadini over 60 e i fragili che hanno diritto al vaccino gratuito, secondo le indicazioni del Ministero della Salute. Per aderire, le farmacie dovranno inviare una specifica modulistica all’Azienda regionale per la Salute e alla Federfarma Sardegna, che coordinerà l’elenco delle farmacie partecipanti.

La somministrazione avverrà previa verifica dell’identità del paziente e del consenso informato, con l’obbligo di certificare una pregressa vaccinazione antinfluenzale. In caso contrario, la vaccinazione non sarà effettuata. I farmacisti dovranno garantire la presenza di presidi medici di emergenza e monitorare i pazienti per 15 minuti dopo la somministrazione del vaccino.