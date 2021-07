Nuove forniture di vaccini attese per questa settimana in Sardegna, dove dovrebbero arrivare 53.800 dosi di Pfizer e 24.000 di Moderna. La campagna vaccinale prosegue con 15.510 somministrazioni nelle ultime 24 ore: 12.148 sono i richiami e 3.362 le prime dosi. Negli ultimi sette giorni la media dei vaccini si è attestata tra i 15mila e i 16 mila e secondo le stime della piattaforma Covidtrends l’immunità di gregge con l’80% della popolazione residente vaccinata sarà raggiunta il 7 settembre, mentre per il portale Gedi su elaborazione di “Vaccini per tutti” by onData l’immunità si avrà qualche giorno più un là, il 10 settembre 2021.

Se i calcoli venissero confermati dai fatti si tratterebbe di uno slittamento di quasi due settimane rispetto all’obiettivo prefissato da Ats e Regione che era quello di arrivare a vaccinare l’80% della popolazione entro metà agosto. Attualmente i sardi che hanno ricevuto almeno una dose o la monodose sono il 55,54% della popolazione, mentre quelli che hanno anche seconda dose il 32,89%. Per dare un’accelerata alla campagna resta da sempre da risolvere il nodo degli over 60 che non hanno ricevuto nemmeno una dose.