Sardegna, Sicilia e Calabria – rispettivamente con il 67.07, il 54,49 e il 67,17% di persone che anno completato il ciclo vaccinale in questa categoria – restano le tre regioni con il più basso numero di immunizzazioni del personale scolastico. È quanto emerge del report della struttura del Commissario, Francesco Figliuolo.

In alcune regioni il dato sul personale scolastico non vaccinato è molto basso o pari a zero (in questo caso Friuli e Campania). Ma non si tratterebbe ancora di cifre definitive in quanto diversi dati – che le Regioni stanno comunicando alla struttura Commissariale – sono ancora in corso di verifica. Tra gli elementi variabili c’è la platea vaccinale, che cambia a seconda del numero di lavoratori di questa categoria impegnati in una determinata regione diversa dalla propria.