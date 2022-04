Vaccini, il 6,2% della popolazione nell’Isola ha fatto la quarta dose

In Sardegna la popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari all’85 per cento (media italiana 84,1 per cento), a cui bisogna aggiungere un ulteriore 1,4 per cento (media Italia 1,6 per cento) solo con la prima dose. È quanto rileva la Fondazione Gimbe nel consueto monitoraggio settimanale.

Il tasso di copertura vaccinale con la terza dose è del 84,6 per cento (media Italia 83,7 per cento), mentre per quanto riguarda la quarta dose (persone immunocompromesse) è del 6,2 per cento (media Italia 8,9 per cento). La popolazione 5-11 anni che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 41,8 per cento (media Italia 33,9 per cento) a cui aggiungere un ulteriore 4,7 per cento (media Italia 3,6 per cento) solo con prima dose.