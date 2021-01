Nonostante l’aumento del numero dei vaccini effettuati, la Sardegna è ancora indietro rispetto alla media nazionale nel rapporto tra dosi ricevute e trattamenti. Secondo quanto riporta l’ultimo aggiornamento pubblicato sul sito del Governo, in Sardegna sono arrivate 33.330 dosi e ne sono state somministrate 21.379. Significa il 64,1 per cento, ben al di sotto della media nazionale che è al 70,5 per cento. Peggio della Sardegna, ci sono Liguria, Basilicata e Calabria. Con una media del 90,1 per cento è la Campania la regione in cui il rapporto tra dosi ricevute e somministrate è il più alto, seguita dall‘Emilia Romagna con il 78,6 per cento.

