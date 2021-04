Salgono a 358.872 le dosi somministrate in Sardegna, a fronte delle 446.110 consegnate sinora alla Regione, con una percentuale – aggiornata a questa mattina – che risale al 80,4%. Un aumento di 11.656 dosi nelle ultime 24 ore. L’isola resta sempre al quart’ultimo posto, davanti a Sicilia, Basilicata e Calabria. La media nazionale è dell’83,2%. In particolare – secondo i dati del report del governo – in Sardegna sono stati somministrati 87.440 vaccini ad operatori sanitari e sociosanitari; 21.371 al personale non sanitario; 16.460 ad ospiti di Strutture residenziali; 108.128 agli anziani con più di 80 anni; 8.119 ai dipendenti delle Forze Armate; 21.961 al personale scolastico; 95.393 nella categoria “Altro”.