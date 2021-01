La Sardegna è scivolata all’ultimo post in Italia nella somministrazione dei vaccini anti-Covid al personale sanitario. Nell’Isola appena il 17,2 per cento delle dosi è stato inoculato. Sullo sfondo l’assessore alla Sanità, Mario Nieddu, che assurdamente parla di sistema sanitario “impegnato nella vaccinazione“. E sottotraccia c’è anche uno scontro tra ospedali: al Santissima Trinità, primo ospedale Covid della Sardegna, si lamenta il fatto che un carico di vaccini sia andato anche al Brotzu.

L’ultima posizione della Sardegna è scritta neln report diffuso ieri notte dopo le 23 dal ministero della Sanità, guidato da Roberto Speranza. Stando ai dati aggiornati, il 17,2 per cento di dato isolano è il risultato dei 2.213 vaccini somministrati sui 12.855 assegnati da Roma. E la lite tra strutture sanitarie di certo non aggiunge medaglia a numeri irrisori.

La regione più virtuosa d’Italia è il Lazio, col 77,9 per cento di vaccini fatti. In numeri assoluti, 35.686 su 45.805. Al 75,1 segue la Toscana (20.971 su 27.920)). Poi il Veneto al 73,8 (28.711 su 38.900). Anche la Calabria, che è travolta dallo scondalo delle Asl, ha superato la Sardegna: è al 21,1 per cento (2.738 dosi inoculare su 12.955 consegnate). Appena meglio la Lombardia, la vergona del Nord, al 21,54 per cento: con la Giunta leghista di Fontana-Gallera, la regione è appena al 21,4 per cento con 17.256 vaccini somministrati su 80.595.