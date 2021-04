Fioccano le proteste in Sardegna nel primo giorno di adesione ai vaccini anti Covid per gli over 70 sulla la piattaforma dedicata vaccinocovid.sardegnasalute.it. “Il sistema – denunciano all’Ansa gli aventi diritto – non funziona, inseriamo il nostro codice fiscale e ci dice ‘inesistente’. È la solita politica degli annunci: ‘Oggi si parte’, dichiarano i nostri governanti con enfasi. La verità però è un’altra, almeno oggi non si parte proprio”.

La campagna di adesioni è stata aperta ai nati dal 1947 al 1951 esenti dal ticket per patologia. Le persone che si registrano sulla piattaforma saranno poi contattate con un sms che riporterà l’indicazione di luogo e ora della vaccinazione.