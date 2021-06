Sono 1.081.391 – a fronte di 1.273.367 consegnate (l’84,9%) – le dosi di vaccino somministrate in Sardegna dall’inizio della campagna. Secondo quanto riporta il sito del Governo, nei vari centri vaccinali dell’Isola risultano quindi inoculate 28.427 dosi in più rispetto al dato registrato ieri (1.052.964). A oggi il 21,69% dei sardi (322.044) ha completato l’intero ciclo, ultimi in Italia. In particolare, hanno già ricevuto la seconda dose il 75,16% degli over 80, l’84,6% ha invece ricevuto solo la prima.