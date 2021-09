Secondo l’ultimo report del Governo, in Sardegna le somministrazioni raggiungono quota 2.301.299, l’89,5 per cento delle 2.571.992 dosi consegnate dalla struttura commissariale. Il dato più importante è però che l’Isola raggiunge 1.118.484 di persone vaccinate con due dosi, pari al 70 per cento della popolazione complessiva. Rispetto alla popolazione vaccinabile (over 12) invece si arriva all’87,5 per cento dell’obiettivo di copertura.