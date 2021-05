Ha preso il via a Macomer una campagna vaccinale straordinaria rivolta ai cittadini residenti nei Comuni del Distretto socio sanitario del Marghine. Nel punto vaccinale del Palazzetto dello sport, sono stati inoculati circa 600 vaccini: 300 per i pazienti fragili e altrettanti per cittadini compresi nella fascia d’età tra 60 e 69 anni presenti negli elenchi del Portale Sardegna Salute e residenti neri Comuni del Distretto socio sanitario di Macomer. Altre 50 dosi di ‘Moderna’, invece, sono state riservate ad altrettanti pazienti fragili allettati, indicati dal proprio medico di Medicina generale. “Esser riusciti ad organizzare una giornata dedicata al Distretto di Macomer – spiega la commissaria straordinaria dell’Assl di Nuoro, Gesuina Cherchi – è già un grande successo, che premia il grande lavoro di squadra. Uniti per raggiungere un unico e importante risultato: ripartire in sicurezza, dando la possibilità alla popolazione di ripartire anche con il lavoro”.