Anche il portiere nazionale Gigio Donnarumma ha scelto la Sardegna per riposarsi dopo la coppa all’Europeo. Donnarumma è atterrato ieri a Olbia in arrivo da Napoli. Il campione si è poi diretto a Porto Cervo, ospite in una delle ville di Lth Luxury Villas, dove è stato accolto con una torta tricolore creata ad hoc per lui con la scritta: “grazie Gigio”.

Prima di lui sono arrivati il capitano azzurro Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci, che sono con le loro famiglie al Forte Village di Santa Margherita di Pula. Dopo l’eliminazione del suo Belgio Romelu Lukaku, bomber dell’Inter, è volato subito in Sardegna per una vacanza a Puntaldia, dove ha preso in affitto una villa.

Stesso discorso valido anche per Robert Lewandowski, il giocatore più forte della Polonia in forza al Bayern Monaco, in vacanza in Costa Smeralda (con tappa a San Pantaleo dove per qualche minuto ha giocato a pallone con diversi bambini nella piazzetta della chiesa), e per il capitano dell’Olanda Virgil van Dijk, difensore del Liverpool, anche lui in Gallura, con capatine per cena a Olbia e Golfo Aranci.