Vacanze di Natale, la montagna batte tutti. E si resta in Italia

Il 52 per cento degli italiani andrà in vacanza tra Natale e Capodanno. Ma di questi, nove su dieci non si muoveranno dall’Italia. È questa la prima fotografia sulle feste nel nostro Paese, sebbene siano otto milioni le persone che avevano prenotato un viaggio ma l’hanno cancellato per paura della variante Omicron.

LA CERTEZZA. Dunque il Covid rovina la festa per il secondo Natale di fila, ma in questo 2021 ci si può muovere a differenza dell’anno scorso, quando il Paese era in lockdown. Il mix tra voglia di tornare a vivere e prudenza è dato dalla scelta di non allontanarsi dall’Italia: a prescindere dalla meta specifica, ovvero montagna, lago o città d’arte, gli italiani sembrano poco avvezzi a superare i confini.

LA CLASSIFICA. La regina del Natale 2021 resta la neve: la settimana bianca resta la scelta privilegiata. Stando all’indagine fatta da Demoskopika, il 31 per cento degli italiani che vanno in vacanza ha scelto la montagna per trascorrere le ferie. Seconda posizione per una vacanza sotto il segno della cultura, con le città d’arte preferite dal 27 per cento degli intervistati.

LE ALTRE METE. La campagna sarà la meta del buen retiro per il 14,3 per cento del campione di Demoskopika, mentre l’11,9 per cento sono gli italiani che andranno al lago. Per quel per cento di vacanzieri pronti a superare i confini italiani inseguirà il caldo e trascorrerà il Natale al mare. Infine: riposo alle terme per il 6,1 per cento degli intervistati.

L’HOTEL BATTE TUTTI. Quanto alla tipologia della struttura ricettiva scelta, l’albergo è ancora in cima alle preferenze con il 29 per cento. Ma subito dietro, al 27, ecco i bed&breakfast. Punta sull’agriturismo il 4,8 per cento del campione. Il campeggio è all’1,2 per cento.

IL CALO. Quanto alle case vacanze, nel 2020, per via del Covid, quella era considerata la scelta più sicura, tanto che la fece il 40 per cento dei vacanzieri. In questo 2021, complice la sicurezza che dà il vaccino, la formula del ‘fai da te’ è crollata al 25,8 per cento. Così diviso: il 19,1 per cento andrà in affitto, mentre il 6,8 si stabilirà in casa di parenti o amici.