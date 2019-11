Un uomo è stato ritrovato privo di vita questa mattina a Nuoro, dopo essere caduto a terra in una villetta di via Don Sturzo, nel quartiere Nuraghe. Una morte per il momento misteriosa su cui indagano gli uomini della squadra mobile di Nuoro, intervenuti nell’abitazione. Sul posto anche il personale della Polizia scientifica per i rilievi.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO