Sono circa un centinaio i laureati che hanno iniziato una protesta contro un “disservizio da parte dell’Università di Cagliari“. Alla base del malcontento c’è l’impossibilità di poter partecipare ai concorsi a causa dell’assenza di certificazione del possesso dei ‘24 Cfu (crediti formativi universitari) requisito fondamentale per accedere alle selezioni. Infatti, due decreti del Miur (ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca) prevedono che “per l’accesso a un concorso pubblico nazionale, per docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado – spiegano gli studenti – occorra la certificazione del possesso di 24 Cfu o Cfa (Crediti formativi accademici) acquisiti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche”.

Nella valutazione rientrano anche gli esami sostenuti durante la carriera universitaria, con la necessità che, però, vengano certificati dall’università in cui sono stati conseguiti, come prevede la normativa ministeriale. Ed è proprio questo il blocco che lamentano i laureati perché “l’Università di Cagliari, oltre a non organizzare i percorsi formativi dei 24 cfu non rilascia le certificazioni degli esami già sostenuti creando un gravissimo disagio a tantissimi studenti che non possono partecipare ai concorsi pur avendo i requisiti”. L’alternativa sarebbe “pagare centinaia di euro, si tratta di circa 500 o 600 euro per esame, o ripetere esami già sostenuti, in altre università”. Una via d’uscita che gli studenti ritengono “assurda”. Una protesta che si sta diffondendo in rete, sui social, grazie a un imponente passaparola. C’è anche il tempo a giocare a sfavore perché “a breve ci saranno i nuovi bandi e centinaia di laureati si troveranno in questa situazione di estremo disagio a causa del disservizio dell’Università di Cagliari”. L’obiettivo è riuscire a sbloccare una situazione per evitare che “le opportunità lavorative, i sogni e i sacrifici di tanti non vengano infranti come già capitato nei precedenti concorsi”.