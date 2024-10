United World Colleges, aperto il bando per le selezioni: offerte borse di studio complete a studenti sardi

È aperto il bando per partecipare alle selezioni italiane degli United World Colleges (Uwc) per il biennio 2025-2027. Grazie al sostegno della Regione Sardegna, alcune borse di studio complete saranno offerte a studenti e studentesse che frequentano adesso il terz’ultimo anno delle scuole superiori, permettendo loro di frequentare uno dei 18 Collegi del Mondo Unito, concludendo le superiori e acquisendo un titolo di studio internazionale riconosciuto in tutto il mondo (il Diploma di Baccellierato Internazionale – IB Diploma) riconosciuto in Italia e in tutto il mondo. Il bando è riservato a studentesse e studenti sardi tra i 16 e i 19 anni.

“United World Colleges (UWC) – Collegi del Mondo Unito è un movimento internazionale composto da 18 scuole residenziali situate in 4 continenti – spiegano – . Fondato nel 1962 con l’obiettivo di promuovere la pace e la comprensione interculturale, gli Uwc hanno avuto come presidente onorario Nelson Mandela, mentre l’attuale presidente è la Regina Noor di Giordania. Dei 18 collegi uno è presente in Italia, il Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico di Duino, fondato nel 1982 con il sostegno della Regione Friuli-Venezia Giulia e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Il Bando di concorso italiano è tuttavia aperto per tutti i collegi, non solo per quello di Duino”.

Il bando di concorso della Commissione Nazionale Italiana Uwc è rivolto a “giovani curiosi, motivati, determinati a sfidarsi personalmente e desiderosi di contribuire a un cambiamento positivo nel mondo. Le selezioni si svolgeranno interamente in italiano, mentre il percorso di studi del Baccellierato Internazionale si svolge in lingua inglese – evidenziano – Il bando di concorso, la relativa documentazione, e ulteriori informazioni sono disponibili sul sito della Commissione Nazionale Italiana UWC, nella sezione ‘Selezioni’ (https://www.it.uwc.org/selezioni/bando-di-concorso). Il termine per presentare la propria candidatura è il 31 ottobre 2024. In caso di dubbi o richieste specifiche, è possibile rivolgersi all’indirizzo e-mail selezioni@it.uwc.org“.