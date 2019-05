Da Cagliari al Sulcis passando per il Sarrabus e il Medio Campidano. Ci sono anche le piazze sarde tra le 3.700 che in tutta Italia ospitano la vendita delle azalee, il cui ricavato andrà a finanziare la ricerca sul cancro. L’iniziativa, promessa e sostenuta dall’associazione Airc, è programmata in concomitanza con la Festa della mamma, il 12 maggio prossimo, visto che i fondi raccolti verranno utilizzati per continuare studiare nuove terapie contro i tumori femminili.

Le azalee saranno in vendita a 15 euro. Insieme alla pianta si riceverà una guida informativa sui progressi della ricerca, ma anche le regole per una sana prevenzione. In Italia, nel 2018, sono state 68.300 le donne che si sono ammalate di cancro. Il più diffuso è quello al seno, con 52.300 nuove diagnosi. Ma i progressi della scienza sono grandissimi: nell’87 per cento dei casi si guarisce. I tumori ginecologici, all’endometrio, alle ovaie e alla cervice uterina, interessano invece 16.000 pazienti. Qui l’elenco delle piazze dell’Isola in cui sono in vendita le azalee.