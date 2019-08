Una doccia in spiaggia può essere un piacere per i bagnanti, ma non sempre è facile trovare un servizio simile sulle spiagge sarde. Il progetto NapShower, ideato da Matteo Angioni, Vanna Loi Loi e Marcello Rosas, arriva ora anche sui litorali e permette di individuare facilmente la doccia più vicina a disposizione. “Nelle calde giornate d’agosto, NapShower aiuta la vita dei turisti che frequentano le più belle spiagge della Sardegna, permettendo di localizzare i chioschi e gli stabilimenti balneari che offrono docce al mare – spiegano -. L’intento è quello di semplificare la giornata dei turisti, permettendo di frequentare anche le località balneari più belle con la certezza che ci sia una doccia vicino”.

L’app, ideata da una startup tutta sarda, permette di prenotare una doccia o un pisolino all’interno di abitazioni private e strutture ricettive e ora si lancia alla conquista delle spiagge sarde. “È possibile – spiegano gli ideatori – segnalare nuovi impianti balneari che offrono una doccia inoltrando una mail a info@napshower.com”. Per ora l’applicazione è disponibile sulla piattaforma Android e presto arriverà anche su quella Ios.