Nudisti? No grazie. Un gruppo di residenti nella zona costiera di ‘Mindeddu’ a Bari Sardo si schiera contro l’ipotesi di concedere una parte di spiaggia per il turismo naturista. Il gruppo di oppositori, come riporta La Nuova Sardegna in edicola, non è contro il naturismo, ma non gradirebbe la presenza di persone nude a pochi passi dalle verande della propria casa. Dopo essersi rivolti a un ufficio legale, i residenti hanno utilizzato la motivazione del “comune senso del pudore” per cercare di far desistere l’amministrazione dal concedere una fascia costiera di oltre 250 metri per questo tipo di turismo. Dunque, è una questione di collocazione perché l’area è circondata da numerose abitazioni e quindi frequentata da diverse categorie di persone. Sembra, però, non voler cedere il sindaco del centro ogliastrino, Ivan Mameli, che punta a diversificare l’offerta turistica e ricorda che la zona destinata ai naturisti è in corrispondenza di una zona agricola e appartata.