Una domenica di fuoco in Sardegna. Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale ha lavorato per tutto il giorno impegnato su 21 diversi fronti di fuoco sparsi in tutta l’Isola. In quattro casi è stato necessario l’intervento degli elicotteri per domare le fiamme: a Nuoro, a Fonni, a Carbonia e a Perfugas. Le fiamme, probabilmente di origine dolosa, sono arrivate alla periferia del capoluogo barbaricino, in località Riu Tiesi, divorando cinque ettari di macchia mediterranea fino ad avvicinarsi alle abitazioni della zona di viale Sardegna, vicino alla galleria Su Nuraghe.

Due ettari di querce sono andati distrutti in località Domus Iane a Fonni, Anche qui gli elicotteri hanno aiutato dall’alto il personale impegnato a terra e anche in questa circostanza è molto probabile che le fiamme siano state appiccate da qualcuno. Mezzo ettaro di sughereta è andato a fuoco in località San Rocco nel territorio di Perfugas mentre 0,8 ettari di macchia mediterranea sono bruciati in località Caput Acquas, vicino a Carbonia.