Gara di solidarietà per comprare una carrozzina a un giovane giocatore di basket. “Matteo ha 12 anni ed è il più giovane atleta della nostra società di basket in carrozzina (Asd Basket Disabili Sardegna) che opera a Quartu Sant’Elena, in provincia di Cagliari. È con noi da poche settimane e ha dimostrato fin da subito tanto impegno e interesse. Per potersi allenare ha però bisogno di una carrozzina da gioco regolabile, da utilizzare anche nei prossimi anni. Il suo costo si aggira attorno ai 1.800 euro. Per questo abbiamo bisogno del vostro ‘assist’!”.

Con questa frase la società di basket di Quartu ha lanciato la raccolta fondi per il loro nuovo giovane giocatore, pubblicando l’annuncio sul profilo facebook. L’annuncio ha già ottenuto like e condivisioni da parte di decine di persone.

