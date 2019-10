La sorpresa l’ha trovata all’interno di un würstel, poco prima di che lo mangiasse. Un pezzo di plastica, molto piccolo e simile a un incarto di busta, è finito sotto gli occhi sgomenti di uno studente diciannovenne di Calangianus. Come riporta il quotidiano La Nuova Sardegna, il giovane ha l’abitudine di sminuzzare il cibo per renderlo più morbido alla masticazione ed evitare di rompere l’apparecchio per i denti.

E proprio mentre compiva questa operazione per lui consueta, ha scoperto che all’interno dei würstel era finito un pezzo di plastica, episodio che ha portato lo studente di Calangianus a denunciare quanto accaduto e comunicare all’esercizio commerciale (dove gli è stato proposto di sostituire il prodotto) l’insolito episodio.