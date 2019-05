È stata trovata priva di sensi in una cabina della nave partita da Civitavecchia e diretta a Cagliari: accanto a lei, sul comodino, c’era un ovulo di eroina. Una ragazza nigeriana di soli 20 anni, residente nel nuorese, è ricoverata all’ospedale Santissima Trinità di Cagliari.

La giovane si è sentita male a causa dell’ingestione di numerosi ovuli, uno dei quali si è rotto. Attualmente la 20enne è in stato di fermo, piantonata in ospedale dalla Polizia che ha già recuperato 11 ovuli di eroina, mentre altrettanti non sono ancora stati espulsi. L’allarme è scattato domenica mattina. La ragazza aveva incontrato un italiano a bordo del traghetto. L’uomo si è accorto che non stava bene e le ha offerto un posto nella sua cabina.

Al risveglio, in porto a Cagliari, si è accorto che la ventenne era priva di sensi e ha chiesto aiuto. Sul posto sono arrivati gli uomini della Capitaneria, gli agenti della Polaria e il 118. La giovane è stata quindi trasportata d’urgenza al Santissima Trinità, dove è tuttora ricoverata: le sue condizioni sono gravi.