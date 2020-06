Alla fine è stato scongiurato l’utilizzo del plexiglass per separare gli alunni delle scuole che riprenderanno il 14 settembre. Gli alunni ritorneranno sui banchi di scuola dopo oltre tre mesi di video lezioni e un taglio alla socialità scolastica a causa dell’emergenza coronavirus, anche se per le scuole superiori sarà possibile prevedere “didattica digitale integrata, ove le condizioni di contesto la rendano opzione preferibile” o dove lo consentano “le opportunità tecnologiche, l’età e le competenze degli studenti”. Un cambiamento causato dal Covid-19 che rivoluzionerà le usanze all’interno delle scuole in cui gli studenti dovranno mantenere la distanza di un metro gli uni dagli altri. Ci sono ancora dubbi sull’utilizzo della mascherina e sarà il Comitato tecnico scientifico a scioglierli a poche settimane dalla ripresa delle lezioni. Dunque, anche la Sardegna si prepara ad affrontare il Piano scuola per gli anni 2020-2021 dopo il via libera di Governo, Regioni ed Enti locali. Il distanziamento è una condizione imprescindibile per tutti gli alunni perché considerato un punto di primaria importanza.

Evitare gli assembramenti è un’altra regola ferrea del Piano scuola e infatti per non creare affollamento, soprattutto all’ingresso e all’uscita, saranno previsti dei turni scaglionati così come per i servizi di mensa. In quest’ultimo caso se non fossero sufficienti i turni sarà possibile per gli Enti locali studiare soluzioni alternative come il consumo dei pasti direttamente in aula. La frequenza delle elezioni prevede turni differenziati mentre è stata cancellato il riferimento alla frequenza del sabato, sostituita da una “diversa modulazione settimanale del tempo a scuola”. Per quanto riguarda gli istituti, invece, oltre all’obbligo di igienizzazione dei locali, dovrà essere prevista un’organizzazione degli spazi, sia interni che esterni, che non sia causa di assembramenti. Inoltre, per alunni, famiglie e personale dovranno si dovranno garantire ingressi, uscite e distanziamenti adeguati in ogni momento della giornata.