Un 80enne detenuto nella casa circondariale di Cagliari-Uta si è tolto la vita impiccandosi. Lo rende noto Maria Grazia Caligaris, dell’associazione “Socialismo diritti riforme”, che parla di una “tragedia imprevedibile considerando che l’uomo era ritornato nella casa circondariale dopo un permesso premio trascorso in famiglia e stava effettuando il periodo di quarantena con altri”.

“Impossibile conoscere le cause del gesto reso ancora più amaro in un momento così difficile per chi non ha strumenti adeguati per salvaguardare se stesso – aggiunge Caligaris -. Sembrava che il 2020, nonostante diversi tentativi di suicidio, si sarebbe chiuso nella casa circondariale ‘Ettore Scalas’ senza morti, la tragedia invece – conclude l’esponente di Sdr – si è consumata in un attimo nello sconcerto generale e nel dolore di tutti”.