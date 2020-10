È stato sorpreso dai carabinieri mentre custodiva una vasta piantagione di marijuana estesa per circa un ettaro e nascosta in naturali declivi ed anfratti nelle campagne di Macomer. Per Emanuele Piludu, 40 anni di Dolianova, sono scattate le manette. L’arresto è stato già convalidato e l’uomo si trova ora rinchiuso nel carcere oristanese di Massama.

Alte da uno a due metri, le 2.380 piante messe a dimora, una volta essicate, avrebbero fruttato sul mercato oltre un milione di euro. La piantagione era dotata di un impianto di irrigazione a goccia, mentre il custode aveva a sua disposizione una tenda e un gruppo elettrogeno per poter gestire e sorvegliare sul posto la coltivazione. L’operazione è stata condotta dai carabinieri di Silanus con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna.