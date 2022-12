Uccisa nel 2021 davanti al figlio di un anno e mezzo, ergastolo per l’ex marito

Alessandra Piga è stata uccisa a giugno del 2021 davanti al figlio che allora aveva un anno e mezzo; lei 25. Ieri la Corte d’Assise di La Spezia ha condannato all’ergastolo l’omicida, l’ex marito, 31 anni, originario del Marocco.

La Piga viveva in Liguria, a Castelnuovo Magra, nell’estremo levante, ma era originaria di Maracalagonis, nel Cagliaritano. La coppia si stava separando. Lei venne <ammazzata il giorno in cui andò dal marito per chiedergli 200 euro, necessari al mantenimento del figlio, presente in quella circostanza; lui per tutta risposta cominciò a colpirla con un coltello, sino a causarne la morte. Lui ammise di aver usato cocaina in quel periodo. Fatto sta che i giudici hanno deciso la massima pena, come sta ormai avvenendo in tutti i Tribunali d’Italia nei casi di femminicidio.